Tragico incidente stradale nel pomeriggio di oggi a Pralormo: uno scontro tra due auto ed un camion, finito quindi in una scarpata. Ad avere la peggio una donna, che è morta sul colpo.

E’ accaduto sull’ex statale 29 in via Poirino. Traffico interrotto nella zona, sul posto carabinieri e soccorsi per le persone coinvolte. La vittima era a bordo di una Fiat Panda.