Incidente a Favria: bus Gtt sbanda e finisce nel giardino di un’abitazione

Paura a Favria, nel Torinese, per un incidente occorso ad un bus di linea Gtt verificatosi intorno alle ore 13 di oggi.

BUS SBANDA E FINISCE NEL GIARDINO DI UNA VILLETTA

Si indaga sulla dinamica dei fatti: secondo una prima ricostruzione il pullman, vuoto al momento dell’impatto e guidato dal solo conducente, avrebbe tamponato un’auto finendo quindi per sbandare, colpire una centralina del gas e finire la propria corsa nel giardino di una villetta, sfondando la recinzione di quest’ultima.

DUE FERITI, NON GRAVI

Due i feriti: l’autista del bus e quello dell’altra vettura coinvolta. Entrambi sono stati portati in ambulanza all’ospedale ma non sono in condizioni gravi.