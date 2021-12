Solo tanta paura, ma per fortuna nessuna conseguenza, in seguito a un incendio scoppiato, questa mattina, sul tetto di una palazzina in via Piossasco 8, a Torino.

Erano in corso dei lavori di ristrutturazione: l’ipotesi è che ad andare a fuoco potrebbe essere stata la guaina catramata. Sul posto cinque squadre dei vigili del fuoco e due ambulanze: non si registrano feriti, né intossicati. In via precauzionale sono state evacuate 14 persone. La polizia locale ha bloccato l’accesso alla strada per facilitare le operazioni di intervento.

