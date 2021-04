Incendio nella notte: danneggiate carrozzeria e azienda meccanica a Druento

Un grosso incendio, divampato la scorsa notte, in via Meucci a Druento, ha provocato seri danni ad un’azienda meccanica (si tratta della Fdc, specializzata nelle realizzazione di modellazione meccanica e prototipi) danneggiando anche una vicina auto carrozzeria.

SI INDAGA SULLE CAUSE DEL ROGO

Le fiamme si sono sviluppate poco prima delle 2 per cause ancora in corso di accertamento e sulle quali stanno ora indagando i vigili del fuoco ed i carabinieri della compagnia di Venaria Reale.

DISTRUTTE TRE VETTURE

Proprio i vigili del fuoco, giunti a Druento dalle stazioni Torino, Alpignano, Rivalta e Volpian, hanno dovuto lavorare tutta la notte per avere ragione del rogo. Nell’officina, il fuoco ha distrutto tre automobili.