Incendio nel piazzale Amiat: bruciano rifiuti di plastica

Ancora un incendio alla ex Publirec – ora Amiat – di via Venaria 76 a Savonera. Il rogo nella mattinata di ieri, attorno alle 7. Ad andare a fuoco, nel piazzale interno dell’azienda, rifiuti plastici. La colonna di fumo si è potuta vedere, per ore, sia lungo la tangenziale di Torino, che costeggia l’azienda, sia dalla bretella che porta a Collegno, Savonera e Druento sia dalla zona commerciale e industriale di Pianezza. Le operazioni di spegnimento del rogo sono andate avanti per tutta la giornata, con la presenza di diverse squadre dei vigili del fuoco, provenienti da Torino e dai distaccamenti di zona. Sono in corso le operazioni di messa in sicurezza. Con loro anche i carabinieri della compagnia di Rivoli per le indagini del caso.

L’allarme è stato dato dai dipendenti, i primi ad azionare gli estintori e a provare a contenere le fiamme. Non è la prima volta che avviene un incendio in questa azienda: i precedenti sono del luglio e agosto del 2018, quando erano andati a fuoco rifiuti di varia natura. Nonostante il fumo che si è propagato per ore, non sarebbero stati rilevati problemi alla qualità dell’aria.