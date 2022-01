Incendio in un palazzo del centro di Torino, uno stabile in ristrutturazione all’angolo tra via Bellezia e via Corte d’Appello, nella zona del Quadrilatero romano. E’ successo questa mattina, dopo mezzogiorno. Secondo la ricostruzione dei vigili del fuoco, ci sarebbe stato prima uno scoppio, poi ha fatto seguito il rogo che ha interessato il quarto e ultimo piano, con tanto di cedimento del tetto. Due le persone ferite: sono state salvate e trasportate all’ospedale Cto. Da quanto si apprende, non sono in pericolo di vita.

Le operazioni dei vigili del fuoco continuano, anche con l’impiego di un’autoscala e una piattaforma tridimensionale, con la rimozione delle parti pericolanti dell’alloggio che ha subito seri danni. Sul posto il nucleo Nbcr, il carro autoprotettori, il nucleo investigativo antincendi e personale Saf. Numerose le ambulanze intervenute, presenti pure la polizia, il servizio tecnico del Comune e i tecnici delle società energetiche.

Leggi anche: Colpito da un ramo di un albero, muore un boscaiolo di 72 anni