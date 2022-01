Incendio in Val di Susa: bruciano i boschi sopra Rubiana nella zona del Col del Lys

Un grosso incendio è divampato, questa mattina, nei boschi sopra Rubiana, nella zona del Col del Lys, in Val di Susa. La colonna di fumo è visibile da tutta Torino.

FORTE VENTO OSTACOLA SPEGNIMENTO

Sul posto, per le operazioni di spegnimento, sono impegnati i vigili del fuoco e i volontari dell’Aib. Purtroppo il loro lavoro è ostacolato dal forte vento che soffia dalla tarda mattinata.

IERI ALTRO ROGO A BUSSOLENO

Già nel primo pomeriggio di ieri un altro rogo boschivo era scoppiato all’ingresso di Oulx, nei boschi in frazione Gad, sempre in Val di Susa. Per domarlo erano dovuti intervenire due elicotteri.

NON PIOVE DA OLTRE UN MESE E MEZZO

In Piemonte non piove da oltre un mese e mezzo e dal 16 gennaio è in vigore lo stato di massima pericolosità, dovuto proprio alla siccità, per gli incendi boschivi deciso dalla Regione Piemonte.