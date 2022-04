Incendio in un’azienda agricola di Almese, intervengono i vigili del fuoco [FOTO]

Vigili del fuoco in azione per lo sviluppo di un incendio poco dopo la mezzanotte in un magazzino-tettoia di un’azienda agricola ad Almese, in via Circonvallazione numero 7. Intervenute sul posto la squadra 21 di Torino e quelle volontarie di Almese, Avigliana e Rivoli, con l’ausilio di due autobotti.

Le fiamme hanno coinvolto il magazzino, interessando molte attrezzature, e danneggiato seriamente tre serre per la coltivazione di ortaggi. Le operazioni di spegnimento, protrattesi nella notte, hanno consentito di domare il rogo in poche ore.

