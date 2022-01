Incendio in un condominio, cinque persone intossicate

Cinque persone intossicate, di cui due trasportate in ospedale. Poteva iniziare decisamente meglio l’anno per gli inquilini del palazzo di via Cappuccini 47, a Chivasso, costretti a fuggire di casa proprio mentre intorno a loro erano invece in corso i festeggiamenti di San Silvestro.

«Abbiamo ancora sul tavolo panettone e spumante, anneriti dal fumo come tutto il resto dell’appartamento» spiegava ieri mattina Giancarlo Avanzato, 70 anni, poco dopo essere stato dimesso dall’ospedale insieme alla moglie. «Abbiamo respirato del fumo ma ora stiamo meglio, grazie ai vigili del fuoco, alla Croce rossa e ai sanitari del pronto soccorso – racconta -. Eravamo con il nostro vicino, al quinto piano, per festeggiare, quando abbiamo visto il fumo entrare in casa e siamo scappati giù dalle scale».

L’incendio, causato da un corto circuito della cucina, era scoppiato alle 21.30 in un appartamento al primo piano in cui si trovavano una mamma con i suoi due gemelli di 6 anni. Il fumo ha subito invaso tutto il condominio: «Nelle scale non si vedeva niente – racconta Avanzato – siamo scesi a tentoni». Il rogo è stato spento dai vigili del fuoco.

L’appartamento, distrutto dalle fiamme, è stato dichiarato inagibile. Mamma e gemellini sono stati curati sul posto, i due anziani in ospedale con l’ossigeno. «Io sono un vigile del fuoco in pensione – conclude Avanzato – e di situazioni brutte ne ho viste tante. Ma quando toccano la tua famiglia è molto peggio».