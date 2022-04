Incendio in un capannone di via della Barberina, intervengono i vigili del fuoco

Incendio in un capannone di via della Barberina. In fiamme, per circostanze ancora da chiarire, del materiale accatastato all’esterno di un capannone di proprietà di una ditta di traslochi. A prendere fuoco, in base alle prime informazioni, sono state delle masserizie e delle gomme abbandonate all’esterno di una piccola discarica non smaltita.

Sul posto numerose squadre dei vigili del fuoco del comando di Torino. Presenti anche gli agenti di polizia per i rilievi del caso. Una fitta colonna di fumo nero si sta sprigionando dal luogo del rogo, visibile anche a distanza.