Incendio in un appartamento: un 25enne rischia di morire

Paura, lunedì sera, per un incendio divampato in un appartamento al terzo piano di Stradale Torino a Chivasso. Erano le 23 quando è arrivato l’allarme al numero unico 112 e, in pochi minuti, i vigili del fuoco hanno raggiunto l’alloggio. C’erano le squadra dei volontari di Chivasso e quella di Torino Stura, oltre all’autoscala di Volpiano. L’inquilino, un ragazzo di 25 anni del Senegal, è stato medicato da un’equipe del 118 per alcune bruciature riportate nel tentativo di spegnere le fiamme prima dell’arrivo dei soccorsi.

A provocare il rogo sarebbe stato un pentolino lasciato acceso sui fornelli e, in attimo, il fumo si è esteso a tutta la cucina, locale poi dichiarato inagibile. A coordinare i soccorsi c’erano i carabinieri del nucleo radiomobile di Chivasso. Da quel che si è appreso, l’inquilino straniero, dopo aver messo sul fuoco il pentolino per far bollire l’acqua per una tisana, si sarebbe distrato e si sarebbe accorto di quanto stava avvenendo solo quaando le fiamme hanno raggiunto le tende della cucina e poi quelle del soggiorno.

Il giovane straniero, pur leggermente intossicato dai fumi, ha tentato di domare da solo l’incendio, ma vi ha dovuto rinunciare, trascinandosi verso la porta d’ingresso dell’appartamento dove è stato soccorso, prima dai vicini di casa che stavano lasciando lo stabile e poi dai vigili del fuoco e dal personale medico del 118. Una questione di secondi, perché se l’uomo non avesse raggiunto l’uscita e si fosse fermato ancora all’interno della casa, avrebbe potuto perdere i sensi ed essere poi avvolto dalla fiamme. Lo straniero, con permesso di soggiorno valido, occupava l’alloggio regolarmente dopo aver stipulato un contratto di affitto.