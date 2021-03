Incendio in un appartamento di Via Frossasco, intervengono i vigili del fuoco [FOTO e VIDEO]

Momenti di paura in mattinata in via Frossasco, zona Cenisia. Un incendio si è sviluppato in un appartamento, le fiamme hanno interessato anche il tetto.

Immediato l’intervento dei vigili del fuoco, dei sanitari e delle forze dell’ordine, in particolare dei carabinieri. A quanto risulta non ci sono state esplosioni e nessuna persona è rimasta intossicata o ferita.

Le fiamme in questo momento sono in fase di spegnimento. La rapidità dell’intervento ha consentito di circoscrivere i danni e la portata del rogo di via Frossasco.