Attimi di paura nella serata di ieri a Pino Torinese per un incendio in una palazzina di strada san Felice 163.

Il rogo è divampato poco prima delle 20 di ieri e ha coinvolto il tetto di un edificio e alcuni degli appartamenti sottostanti. Sul posto i vigili del fuoco e i carabinieri. Ordinata l’evacuazione dei presenti, le fiamme sono state spente dopo diverse ore di lavoro. Indagini in corso per risalire alle cause.

IL VIDEO