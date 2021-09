Incendio in fienile a Rivarolo Canavese: intervento dei vigili del fuoco

Paura nella prima mattinata di oggi a Rivarolo Canavese per un incendio divampato all’interno di un capannone adibito a fienile.

ANIMALI MESSI IN SALVO

E’ accaduto lungo la statale del Gran Paradiso: le fiamme hanno distrutto la struttura, che è in parte anche crollata. In salvo tutti gli animali, mentre nessuna persona è rimasta ferita o intossicata.

SUL POSTO I VIGILI DEL FUOCO

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco: le operazioni di spegnimento non sono semplici e impiegheranno diverse ore. I carabinieri indagheranno invece sulle cause del rogo.