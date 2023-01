Alle 8.30 di questa mattina numerose squadre del Comando di Torino sono intervenute a Bussoleno in via Monginevro per l’incendio di un’abitazione in legno.

Sul posto la squadra “91” di Susa, e quelle volontarie di Borgone/Sant’Antonino e Oulx, inoltre le autobotti di Susa e Borgone e l’autoscala, il carro fiamma e l’autoradio della sede centrale di Torino. L’abitazione ha subito ingenti danni.