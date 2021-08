Paura nella notte ad Airasca, nel Pinerolese, per un incendio che ha distrutto un fienile in via Vigone. Ignote le cause.

E’ accaduto nella notte: le fiamme hanno danneggiato anche diversi mezzi agricoli e le attrezzature presenti, oltre a far crollare il tetto della struttura. Sul posto diverse squadre dei vigili del fuoco.