Arrivano i primi dati di Arpa Piemonte a proposito dei fumi sprigionatisi in seguito all’incendio divampato ieri pomeriggio presso l’area esterna di un capannone in via Barberina 51 a Torino, dove erano depositati ingenti quantitativi di rifiuti, prevalentamente pneumatici e automezzi.

I campionamenti effettuati in tarda serata con strumentazione portatile dai tecnici Arpa hanno rilevato un’alta concentrazione di COV – sostanze organiche volatili – presso la massa fumante dei rifiuti in combustione.

Allontanandosi dalla zona dell’incendio, i valori dei COV sono andati man mano decrescendo, per portarsi sui 225 ppb (parti per bilione) a circa 400 metri di distanza nella direzione di propagazione dei fumi, e attestandosi intorno ai 170 ppb a due chilometri di distanza, con valori di poco superiori ai valori di fondo di una zona urbana.

Sono stati prelevati anche campioni di aria per essere analizzati in laboratorio per la ricerca di altri contaminanti, tra cui le diossine, i cui risultati verranno resi noti non appena terminate le analisi. Oggi è in corso un nuovo sopralluogo per verificare il completo spegnimento dell’incendio e verranno eseguite ulteriori misure in campo.