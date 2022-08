Incendio a Volpiano: paura nella prima mattinata di oggi nella zona industriale di via Brandizzo. Un rogo è divampato da plastica andata a fuoco in un capannone industriale, da cui si è sviluppata un’alta colonna di fumo visibile anche da distante e in particolare dall’autostrada Torino-Monte Bianco.

Sul posto sono intervenute diverse squadre dei vigili del fuoco da tutta la provincia e anche i carabinieri della compagnia di Chivasso. Segnalati anche cattivi odori in tutto il circondario.