Incendio a Torino, gli ultimi focolai spenti nella notte

Incendio a Torino: sono proseguite per tutta la notte le operazioni di spegnimento nell’edificio di piazza Carlo Felice, vicino alla stazione di Porta Nuova. Iniziate anche le operazioni di recupero dei beni degli abitanti evacuati. Il rogo ha distrutto 1.800 metri quadri in due condomini, su una superficie di 3000 mq. In alcuni alloggi importanti danni strutturali impongono un particolare rafforzo di cautele.

Sul posto il nucleo NIAT (nucleo investigativo antincendio) sta effettuando i rilievi dovuti per le indagini, presenti ancora pattuglie di Polizia, Carabinieri e polizia locale.