Incendio a Roletto, nel Pinerolese: fabbrica di vernici in fiamme [LE FOTO]

Paura nel Pinerolese: un incendio di vaste proporzioni è scoppiato alla Cia Technima, fabbrica di vernici e specializzata nella produzione di bombolette spray in via Santa Brigida, a Roletto.

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, che hanno messo in sicurezza le case circostanti, al momento evacuate dai residenti. Presenti anche carabinieri, polizia municipale ed il 118, anche se non si registrano feriti. La colonna di fumo generata dalle fiamme è visibile da centinaia di metri: numerose le squadre che stanno operando. I continui scoppi e proiezioni dei contenitori obbligano i vigili a mantenere la distanza di sicurezza dal rogo.

Intervento in corso a Roletto (TO) per l’#incendio in un’azienda produttrice di vernici spray: cinque squadre dei #vigilidelfuoco impegnate nei soccorsi, evacuate due abitazioni limitrofe alla zona. Sul posto @ArpaPiemonte per i rilievi ambientali [#11giugno 12:15] pic.twitter.com/TKVv1RV8Cs — Vigili del Fuoco (@emergenzavvf) June 11, 2021

TEMPORANEAMENTE CHIUSO TRATTO DELLA STATALE 589

Temporaneamente chiuso un tratto di circa 2,5 km della strada statale 589 dei Laghi di Avigliana. La circolazione è al momento deviata in loco sulla rete locale per motivi di sicurezza e per consentire il libero passaggio dei mezzi di soccorso. Il personale Anas e le Forze dell’Ordine sono sul posto per la regolazione della viabilità e per riaprire al transito la statale non appena saranno ripristinate le condizioni di piena sicurezza per la circolazione.

+++ NOTIZIA IN AGGIORNAMENTO +++