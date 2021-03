Incendio a La Cassa: tetto di un caseggiato a due piani avvolto dalle fiamme

Atti di comprensibile spavento, ieri pomeriggio, a La Cassa, piccolo Comune dell’area metropolitana di Torino, dove, in via IV Novembre (angolo via Rolle), un incendio è divampato nel tetto di un caseggiato a due piani. Sul posto – in località Giordanino – sono accorsi i vigili del fuoco del comando torinese.

INCENDIO DOMATO DAI VIGILI DEL FUOCO

Assistiti dai volontari di Alpignano, Mathi e Rivoli, i pompieri, utilizzando una piattaforma ed un’autoscala, sono riusciti ad avere rapidamente ragione delle fiamme che hanno, comunque, provocato seri danni alla copertura dell’edificio. Si indaga ora sull’origine del rogo, le cui cause sembrano, in ogni caso, di natura accidentale.