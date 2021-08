Incendi boschivi, Piemonte invia mezzi e volontari verso la Calabria

Il Piemonte invia 14 volontari con 7 mezzi del corpo AIB verso la Calabria. Ad annunciarlo il governatore della Regione, Alberto Cirio, in una nota.

Potenziata la presenza di uomini e mezzi anche in Sicilia e Sardegna: “I piemontesi sanno cosa significa contrastare l’acqua e vogliono essere al fianco di chi adesso deve farlo col fuoco – ha scritto il presidente Cirio -. Nei momenti più difficili per le alluvioni che ci hanno colpito negli anni, abbiamo sempre ricevuto un supporto prezioso da altri territori che si sono mobilitati per la nostra terra. Per noi è importante poter essere di aiuto, adesso, alle regioni che stanno affrontando questa grave situazione”.