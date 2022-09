Inaugurato il nuovo reparto di endoscopia dell’ospedale “Martini” di Torino [IL VIDEO]

Taglio del nastro, questa mattina – venerdì 9 settembre – a Torino, per il nuovo reparto di endoscopia dell’ospedale Martini. All’inaugurazione era presente anche l’assessore regionale alla Sanità, Luigi Icardi. “Desidero ringraziare tutti quelli che si sono adoperati per realizzare in tempi brevi questo intervento che rappresenta solo un tassello della rete sanitaria del capoluogo piemontese”, ha spiegato l’esponente della giunta Cirio.

IL NUOVO REPARTO

Per quanto concerne il nuovo plesso, tutti i principali sistemi medici sono stati raggruppati in un solo piano. Sostanzialmente, le attività del settore endoscopico sono state concentrate in un’unica struttura. Il nuovo reparto del “Martini” è stato dotato di cinque sale, tutte immaginate in modo che possano funzionare come sale operatorie.