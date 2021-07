In viaggio sul treno Milano-Torino, polizia arresta ricercato

Tre arrestati tra cui un ricercato, quattro indagati, 4.358 persone controllate, di cui 702 con precedenti. E poi 238 pattuglie impegnate nelle stazioni e 18 in abiti civili per attività antiborseggio, 50 servizi di vigilanza a bordo di 119 convogli, 17 servizi lungo linea e 22 di ordine pubblico. Questi i risultati dell’attività settimanale, dal 19 al 25 luglio 2021, del Compartimento Polizia Ferroviaria per il Piemonte e la Valle d’Aosta, in ambito regionale.

Durante la settimana, in particolare, sono stati intensificati i servizi di prevenzione e vigilanza per una più incisiva azione di contrasto alla microcriminalità presso alcune stazioni non presidiate dal personale di polizia, tra cui Torino Lingotto e nella provincia di Cuneo: Bra e Mondovì, con l’impiego di personale nelle ore pomeridiane e serali, anche a bordo treno.

In particolare, il personale del nucleo scorte del Compartimento ha tratto in arresto un 42enne moldavo perché ricercato a causa di un provvedimento emesso per cumulo pene riguardanti diversi furti. Lo straniero, controllato a bordo di un treno proveniente da Milano e diretto a Torino Porta Nuova, è risultato gravato dell’ordine di carcerazione del Tribunale di Ferrara dovendo scontare ancora quattro anni e otto mesi di reclusione.