In Vespa contro una Lancia: un 25enne muore sul colpo

Stava andando al lavoro in sella al suo scooter quando all’improvviso si è trovato di fronte un’auto che svoltava. L’impatto è stato inevitabile e gli è costato la vita. È morto così, intorno alle 8 di ieri, Matteo Bianco, 25enne di Pavone Canavese. Il giovane, secondo quanto ricostruito dalla polizia locale, incaricata di individuare eventuali responsabilità, era diretto alla Icas: poco più di un chilometro di strada da casa, in sella alla sua Vespa.

Giunto in stradale Torino, all’altezza della chiesa di San Bernardo, ecco l’ostacolo imprevisto: una Lancia Y che viaggiava in direzione opposta, la cui conducente ha svoltato a sinistra. L’impatto contro la fiancata della Y e nel quale è rimasta coinvolta anche una Volkswagen Tiguan, non ha lasciato scampo al giovane. Inutili i tentativi di rianimazione dei medici del 118: Bianco purtroppo è morto sul colpo. Sotto shock ma illese le due automobiliste al volante delle altre vetture coinvolte nello scontro.

La notizia della sua morte ha raggiunto nel giro di pochi minuti parenti e amici. Bianco, oltre a quella per le motociclette, coltivava anche la passione per i cavalli e in particolare quella per la guida delle carrozze. Non a caso, uno dei primi messaggi di cordoglio è arrivato dall’Aiat (Associazione internazionale di agganci tradizionali): «Matteo era un fervente tradizionalista e anche accreditato giurato dell’Aiat. Nonostante la sua giovane età, possedeva già un’ampia conoscenza della guida tradizionale a stress. Con il suo entusiasmo e la sua passione per la tradizione, era sempre un piacere parlare con lui». Numerosi i messaggi arrivati dai suoi amici, tutti uniti nel descriverlo come «un ragazzo per bene, d’altri tempi. Pieno di interessi e legato alla famiglia. Non ti dimenticheremo».