In Toscana per la festa di Casapound: coppia di torinesi muore nel frontale

Hanno trovato la morte mentre erano in Toscana per partecipare alla festa di Casapound Direzione Rivoluzione a Grosseto. Marito e moglie di Torino hanno perso la vita ieri mattina vicino a Castiglione della Pescaia, uccisi in un terribile scontro frontale.

È successo intorno alle 5 a Pian di Rocca, sulla strada provinciale 158 tra Pian d’Alma e Castiglione della Pescaia. La coppia di Torino viaggiava a bordo di una Fiat Punto in direzione di Follonica mentre sull’altra vettura, un Volkswagen Amarok, si trovavano due stranieri di 26 anni e un italiano di 36, che stavano tornando da una nottata in discoteca. La ricostruzione della dinamica dello scontro è affidata ai carabinieri di Grosseto, ma secondo una prima ricostruzione uno dei due automobilisti avrebbe compiuto un sorpasso azzardato in un lungo tratto rettilineo, trovandosi di fronte l’altra vettura.

Lo scontro, frontale, è stato devastante, specialmente per la Punto contro la ben più grossa e robusta Volkswagen. I vigili del fuoco toscani hanno dovuto lavorare a lungo per riuscire ad estrarre dalle lamiere i due torinesi. Quando ci sono finalmente riusciti però era ormai troppo tardi per il conducente, Carlo Sacchetti, un 57enne, che era morto sul colpo, mentre il cuore della moglie, Adriana Messa, di sette anni più giovane, più volte candidata con Casapound l’ultima delle quali nelle Politiche del 2018, si è fermato sull’elicottero che la stava trasportando all’ospedale Misericordia di Grosseto. Feriti, ma non in pericolo di vita, i 3 occupanti dell’Amarok.

I carabinieri, dopo aver compiuto i rilievi del caso, hanno disposto i test per alcol e stupefacenti per il conducente del Volkswagen, in modo da appurare se l’uomo si fosse messo al volante dopo aver consumato alcolici o droghe.

Una tragedia che però forse si poteva evitare. Il lungo rettilineo “invita” a schiacciare sull’acceleratore e da anni i residenti della zona chiedono, anche con raccolte firme, un intervento per la messa in sicurezza della strada. Un appello che per ora è rimasto inascoltato.