In tasca diverse dosi di crack: la segnalazione arriva grazie all’app Youpol

La segnalazione è arrivata attraverso l’app YOUPOL, l’applicazione attraverso la quale si possono segnalare alla Polizia di Stato non solo episodi di spaccio e bullismo ma anche di violenza domestica. La comunicazione è giunta poco dopo le 10 di lunedì e segnalava la presenza di un cittadino straniero che stava smerciando sostanza stupefacente in via Lombardore.

Grazie alle descrizioni ricevute tramite applicazione, gli agenti del commissariato Barriera Milano hanno intercettato la persona indicata all’incrocio tra via Malone e corso Palermo. Nonostante l’uomo abbia tentato di eludere il controllo, gli agenti lo hanno perquisito trovandolo in possesso di diverse dosi di crack.

Alla luce dei fatti, per l’uomo, un cittadino senegalese, è scattato l’arresto per detenzione di sostanza stupefacente ai fini di spaccio.