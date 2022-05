In sella alla mountain bike: perde l’equilibrio e precipita nel dirupo

In sella ad una mountain bike su uno stretto sentiero di montagna: cosa succede se il percorso è particolarmente impervio, irto di ostacoli e non si riesce a frenare in tempo? Semplice: si scivola e si cade giù nel dirupo. Esattamente quello che accade al ciclista immortalato in questo video. Per sua fortuna, la carambola non è di quelle letali ed anzi il biker se la cava solo con qualche graffio. Addirittura si sente una voce chiedere: “hai filmato?”