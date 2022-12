In questo gioco qualcuno morirà: l’inquietante intrigo di Thilliez

La prima regola dice che nulla di quello che si sta vivendo è reale, è soltanto un gioco. La seconda, però, dice che uno dei partecipanti morirà. Questo è “Paranoia”, un gioco di ruolo misterioso eppure ambitissimo, ma una ragazza di nome Chloé ha trovato un “ingresso” e per prima cosa coinvolte il suo ex ragazzo, Ilan. Il quale è stato un giocatore compulsivo, in passato, e la tentazione di sfidare la misteriosa entità dietro “Paranoia” è troppo forte. Dopo un inquietante processo di selezione, Ilan e Chloé, insieme ad altri sei candidati, vengono convocati in un ospedale psichiatrico in disuso isolato tra le montagne. E qui scopriranno le regole… Quanto c’è di vero, quanto c’è di falso? E sono davvero soltanto loro, all’interno di quel posto? Bisogna leggere “Puzzle” (Fazi, 18,50 euro, traduzione di Francesca Angelini), il nuovo inquietante thriller del francese Franck Thilliez. Una storia inquietante che ci viene raccontata da un uomo rinchiuso in un ospedale psichiatrico, Lucas, il quale dopo tanto tempo, per la prima volta, chiede di raccontare come sono andate le cose il giorno in cui la sua vita è cambiata per sempre. Ossia il giorno in cui la polizia ha rinvenuto otto cadaveri trucidati in un rifugio, vicino a lui, coperto di sangue e privo di memoria. Ora, con la sua spiegazione, potrebbe aver ritrovato i ricordi e il senso della follia di “Paranoia”, di un patto atroce per cui si può accettare di morire per gioco? Oltre il thriller psicologico, un intreccio diabolico, in una delle più classiche ambientazioni, che trasformerà anche le classiche partite fra amici nelle giornate delle feste natalizie…

PUZZLE

Autore: Franck Thilliez

Editore: Fazi Darkside

Genere: Thriller

Prezzo: 18,50 euro