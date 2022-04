In Puglia con le sue damigelle: la Pellegrini fa le prove d’abito

Federica Pellegrini va di fretta, anche troppo. Perché se è vero che il matrimonio con Matteo Giunta sarà alla fine di agosto a Venezia, come hanno anticipato loro, intanto ha messo sotto le sue damigelle. E così, dopo la mini vacanza di Pasqua in Sicilia insieme al compagno, eccola di nuovo in viaggio con le amiche. Questa volta la destinazione è la Puglia, per un viaggio di piacere me anche di dovere. La Fede nazionale era insieme alle amiche di una vita, tutte ex compagne di Nazionale. Con lei c’erano Martina Carraro (sua partner anche di celebri balletti su Tik Tok), Sara Franceschi, Laura Letrari, Alice Mizzau e Chiara Masini Luccetti, le damigelle che la accompagneranno all’altare. Sono state a Polignano a Mare in Puglia, hanno cenato al Covo dei Saraceni, ma soprattutto hanno fatto le prove.

Come spiega l’edizione pugliese de “La Repubblica”, il viaggio serviva per provare gli abiti in vista della cerimonia, tutti disegnati dal brand locale Rossorame che spesso veste la Pellegrini nelle sue apparizioni televisive e nelle cerimonie. Lei si diverte e non commenta le voci di una gravidanza in atto alimentate da un’immagine che aveva postato la settimana scorsa prima di un bagno in Sicilia. Al momento, salvo annunci a sorpresa. Quello che dovevano dire lei e il suo ex allenatore che prossimamente sarà suo marito, lo hanno detto. Come aveva confessato al settimanale “F”, la sua priorità al momento è ancora lo sport, ma come dirigente visto che fa parte della giunta Coni ma è anche membro del Cio. Un domani, se nessuno dovesse chiamarla più, andrebbe benissimo fare anche solo la mamma.

Ma di recente a Silvia Toffanin ha raccontato come è arrivata alla decisione del matrimonio: «Un momento che non dimenticherò mai. Non mi aspettavo che la proposta arrivasse così velocemente, pensavo che dopo il mio ritiro Matteo facesse passare più tempo. Il nostro è stato un percorso pieno di emozioni, prima solo sportive e solo dopo sono subentrati i sentimenti. Ora stiamo vivendo tutto alla luce del sole ed è bellissimo».