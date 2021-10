In Piemonte sono 500mila senza vaccino e Green Pass

Poco meno di mezzo milione. Tanti sono i cittadini in età lavorativa che in Piemonte non hanno ancora scelto di vaccinarsi e che, da venerdì, dovranno affidarsi ai tamponi per poter tornare al proprio impiego. Quasi un lavoratore su cinque a fronte di una popolazione No Vax che supera ancora le 600mila persone, considerando tutte le fasce d’età. Questa la stima che emerge confrontando le percentuali di aderenti alla campagna di profilassi contro il Covid con i calcoli di quanti dovranno mostrare il Green Pass al lavoro secondo parti sociali e associazioni di categoria.

