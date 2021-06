In Piemonte più di un milione di persone ha ricevuto la seconda dose del vaccino

Sono 40.493 le persone che hanno ricevuto il vaccino contro il Covid comunicate oggi all’Unità di Crisi della Regione Piemonte (dato delle ore 19). A 16.635 è stata somministrata la seconda dose. È stato così tagliato il traguardo di un milione di persone che hanno ricevuto entrambe le dosi di vaccini che richiedono la doppia inoculazione.

“Un altro traguardo per la campagna vaccinale del Piemonte che continua a fare il massimo sforzo per mettere in sicurezza la sua popolazione con tutti gli strumenti possibili e con la grande dedizione del sistema sanitario e di tutti coloro che costituiscono il nostro esercito del vaccino”, commentano il presidente della Regione Piemonte Alberto Cirio e l’assessore alla Sanità Luigi Genesio Icardi.

Tra i vaccinati di oggi in particolare sono 6.646 i 16-29enni, 3.700 i trentenni, 9.195 i quarantenni, 3.548 i cinquantenni, 6.942 i sessantenni, 4.230 i settantenni, 895 gli estremamente vulnerabili e 274 gli over80. Dall’inizio della campagna si è proceduto all’inoculazione di 3.245.201 dosi (di cui 1.016.205 come seconde), corrispondenti al 91,6% di 3.541.950 finora disponibili per il Piemonte.

AUTORIZZATO DALL’AUTORITÀ SANITARIA NAZIONALE IL RICHIAMO CON ASTRAZENECA AGLI UNDER 60 CHE RIFIUTANO UN VACCINO ALTERNATIVO

È arrivata questa mattina dall’autorità sanitaria nazionale la circolare che autorizza a somministrare la seconda dose di AstraZeneca agli under 60 che, dopo adeguato consenso informato, preferiscono effettuare il richiamo con questo vaccino, già ricevuto la prima volta, e ne rifiutano uno alternativo.