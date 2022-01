In Piemonte è arrivata la pillola anti-Covid

E’ arrivata in Piemonte la pillola anti-Covid. Lo ha annunciato il governatore Alberto Cirio: “Abbiamo ricevuto 739 confezioni”. Si tratta del Molnupiravir, il farmaco della Merck che può essere somministrato a domicilio per curare il virus nelle sue battute iniziali, altrimenti non risulterà efficace. La pillola, come spiegato dall’Aifa, è destinata pazienti non ospedalizzati per Covid e ad alto rischio di malattia grave.