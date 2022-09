In paese c’è la festa in piazza, raid dei ladri nelle abitazioni

I cittadini in piazza a mangiare, i ladri in casa loro a rubare. In questi giorni, caratterizzati dall’evento «La Cassa Food Village», presso il campo sportivo del paese della Val Ceronda e Casternone, i residenti hanno colto la palla al balzo per passare qualche ora in allegria. Tra musica anni ’70, ’80 e ’90, birra, concerti e cibo di strada a volontà. Purtroppo però i ladri hanno colto la palla al balzo e hanno iniziato a saccheggiare, o quanto meno a provarci, diverse case della zona.

Come in via Don Terando, dove i ladri hanno rotto una finestra per crearsi un varco e poi entrare in casa, rubando preziosi e qualsiasi altro oggetto di valore. Ma anche in via Costabella, mentre in via Val della Torre hanno agito attorno alle 22, ovvero mentre era ancora in corso la festa al campo sportivo. In questo caso, sarebbero stati in tre, tutti con il volto coperto da passamontagna, passando dal prato confinante con l’abitazione.

I ladri hanno agito a colpo sicuro per la festa in corso nonostante il fatto che nei giorni precedenti, sui social, i residenti avessero denunciato la presenza di veicoli e furgoni mai visti in passato. Poi, grazie alla musica ad alto volume – che i residenti hanno spiegato come si sentisse molto bene anche a debita distanza dal campo, spiegando come tutto rimbombasse «come se fossimo al concerto» – hanno dato avvio alla razzia.

Per poi fuggire, senza lasciare tracce. I residenti in queste ore sono andati a sporgere denuncia ai carabinieri. I militari della compagnia di Rivoli ora stanno effettuando tutte le indagini di rito, con l’obiettivo di dare un nome e un volto ai ladri. Intanto in paese i cittadini hanno nuovamente rilanciato i gruppi Whatsapp di controllo del vicinato, con un dialogo costante con polizia locale e gli stessi carabinieri.