In moto contro una Panda: due centauri perdono la vita

Ennesima tragedia lungo le strade provinciali torinesi. Nel tardo pomeriggio di ieri, due persone sono morte a seguito di un terribile incidente stradale avvenuto a Pianezza, in via San Gillio, all’altezza del civico 105. A scontrarsi una Fiat Panda e una motocicletta Bmw S1000XR. La prima era condotta da una 52enne di Torino, rimasta ferita oltre che sotto shock. Sulla seconda viaggiavano Elvio Favaro, 62 anni, e il passeggero Lorenzo Lastella, 47, entrambi di Carmagnola.

La dinamica del sinistro è ancora al vaglio della polizia locale di Pianezza, intervenuta sul posto dopo la segnalazione di altri automobilisti. Con loro anche i carabinieri del radiomobile della compagnia di Rivoli e i colleghi della stazione di Pianezza.

La conducente della Fiat Panda – che quasi certamente si stava recando al maneggio «Old River Ranch» di via San Gillio – è stata soccorsa dal personale del 118 e trasportata in ambulanza all’ospedale di Rivoli: non è per fortuna grave. Per i due centauri, invece, non c’è stato niente da fare. Favaro è morto sul colpo. Il passeggero, invece, ferito in maniera grave, è stato stabilizzato e trasportato con l’elisoccorso al Cto. Purtroppo, poco dopo l’arrivo al pronto soccorso il suo cuore ha smesso di battere.

I due motociclisti sono stati entrambi sbalzati a terra dopo lo scontro con la Fiat Panda. L’urto, come dimostrano le immagini, è stato devastante: la motocicletta è andata completamente distrutta e la sella è stata trovata a distanza di oltre cento metri dal punto di impatto. Il tratto di strada è stato alternativamente chiuso al traffico per permettere l’afflusso dei mezzi di soccorso, le operazioni di soccorso stesse e i rilievi da parte degli inquirenti.