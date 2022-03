In gita al Carignano per la festa del teatro

Gli intrattenimenti, gli spettacoli, le visite, le promozioni speciali, senza dimenticare la solidarietà: è festa vera domenica prossima al Carignano di Torino in occasione della Giornata Mondiale del Teatro, quella istituita nel 1961 a Vienna nel corso del IX Congresso mondiale dell’International Theater Institute e che quest’anno raccoglierà il messaggio del regista teatrale statunitense Peter Sellars, la cui riflessione sarà rilanciata dai teatri e dai centri culturali di tutto il mondo, tradotta in più di 50 lingue (il messaggio viene dato ogni anno da un’ eminente personalità delle arti di scena che espone le sue riflessioni riguardanti il teatro e la cultura della pace). In questo giorno speciale, dunque, il Teatro Stabile con la sua bomboniera si appresta a fare la sua parte con un calendario ricco di iniziative. Innanzitutto domenica il Carignano aprirà straordinariamente le porte al pubblico, dalle 9 alle 19,30, il quale potrà così visitare, se ancora non lo conoscesse, questo gioiello del barocco. Alle 10,30, poi, in programma la recita de “Il Mago di Oz” di Lyman Frank Baum, per la regia di Silvio Peroni. Al termine della recita alle 12,30 gli attori dello spettacolo, nell’appuntamento intitolato “Scena aperta”, condurranno il pubblico in una passeggiata all’interno del teatro. Nel pomeriggio alle 15,30 prevista la recita de “Il berretto a sonagli” di Luigi Pirandello diretto e interpretato da Gabriele Lavia. Molto frequentato sarà anche il foyer del Carignano che in vari momenti della giornata proporrà intrattenimento con gli attori de Il Menu della Poesia (dalle 11 alle 15,30), ospiterà gli Amici del Teatro Stabile di Torino, dando la possibilità, a chi lo desidera, di iscriversi o rinnovare l’a b b on a m en t o (dalle 10,30 alle 12,30), allestirà con la casa editrice Sui Generis un piccolo spazio di vendita dei libri, e, a proposito di solidarietà, per tutto il giorno con i volontari del Sermig raccoglierà fondi per l’emergenza in Ucraina. Infine le promozioni. A partire da domani dalle 9,30 e fino a domenica alle 19 prezzi scontati (in biglietteria, on line e sulle app del Tst), a 17 euro per gli spettacoli in programma al Carignano e 15 euro per quelli al Gobetti e alle Fonderie Limone.