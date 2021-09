In giro per Torino, ma erano ricercati: due arresti della polizia

Erano ricercati e sono stati arrestati a Torino. Personale della Squadra Volanti ha controllato lo scorso venerdì, in due differenti contesti, due soggetti sospetti. Il primo, un 29enne senegalese, era privo di qualsiasi documento identificativo e circolava in zona Madonna di Campagna. Condotto negli uffici di polizia, il giovane è risultato irregolarmente residente in Italia nonché colpito da un ordine di carcerazione per pene concorrenti per l’espiazione di una pena di nove mesi e 25 giorni di reclusione.

Nel secondo caso, i poliziotti hanno controllato in piazza Bottesini un 51enne italiano intento a fumare del crack. Dai controlli effettuati ai terminali l’uomo è risultato sottoposto agli arresti domiciliari da scontare presso una comunità torinese, dalla quale era però evaso lo scorso 20 agosto. Il 7 settembre, inoltre, era stata emessa a suo carico dal magistrato di sorveglianza un’ordinanza di custodia cautelare in carcere, come aggravamento della misura già in atto. Pertanto, l’uomo, è stato arrestato sia per evasione che per inottemperanza al decreto sussistente nei suoi confronti.