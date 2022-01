In funivia senza mascherina: fermati, “reagiscono” ai carabinieri. Denunciati 4 sciatori torinesi

Non solo non indossavano la mascherina Ffp2 ma hanno anche pensato bene di reagire ai carabinieri che, in quel momento, li stavano identificando. E’ successo ieri pomeriggio, nell’area di smistamento per gli imbarchi alla funivia Plan Maison, a Breuil-Cervinia. Qui, infatti, quattro giovani sciatori originari della provincia di Torino sono stati denunciati (in stato di libertà).

LE DENUNCE PER I QUATTRO

Nello specifico, in tre per oltraggio a pubblico ufficiale (uno anche di resistenza a pubblico ufficiale) e un il quarto perché si è rifiutato di esibire il documento di identità. Per tutti è comunque scattata la multa per aver omesso di indossare la mascherina protettiva.

REAGISCONO AI CARABINIERI

Tutto è successo quando una pattuglia di carabinieri del locale comando stazione di Cervinia ha notato il quartetto di sciatori torinesi sprovvisto dell’obbligatorio dispositivo protettivo. I militari li hanno quindi fermati per l’identificazione: i tre più giovani, secondo quanto comunicato dalle forze dell’ordine, avrebbero allora reagito nei confronti dei carabinieri oltraggiandoli con pesanti offese mentre uno dei tre cercava con forza di trattenere uno dei militari per riprendersi il documento di identità, beccandosi, dunque, per questo, anche la denuncia per resistenza a pubblico ufficiale. Un quarto sciatore è stato infine sanzionato perché si è rifiutato di esibire il proprio documento d’identità.