In fuga dagli ospedali sotto le bombe: nove bimbi con il cancro verso Torino

L’arrivo è previsto tra lunedì e mercoledì al Regina Margherita. L’ospedale infantile di Torino sta preparando l’accoglienza dei primi nove bambini ammalati di cancro in fuga dall’Ucraina, che saranno recuperati, assieme ai fratellini e ai genitori, al confine con la Moldavia da una “missione” organizzata dalla Regione di cui restano da definire soltanto gli ultimi dettagli. Ma non è escluso che possano essere molte di più le richieste di accoglienza dalle associazioni che si stanno occupando degli ospedali di Kiev e Leopoli, costretti a ricoverare i pazienti più piccoli negli scantinati senza, però, riuscire a garantire la terapia oncologica a tutti. «Vorremmo accoglierli tutti» ha sottolineato il governatore Alberto Cirio rispondendo al messaggio con cui la direttrice dell’Oncoematologia pediatrica, Franca Fagioli, chiedeva quanti posti fossero necessari. «Stiamo organizzando la logistica e il personale del Regina Margherita che partirà per andarli a prendere» conferma Fagioli, nell’attesa che in serata arrivino le cartelle cliniche e la documentazione sanitaria dei bambini. «Bisognerà assicurarsi, intanto, delle condizioni cliniche e di come possano affrontare il viaggio perché alcuni potrebbero avere bisogno di ambulanze, se non addirittura di un viaggio aereo» spiegano dalla Città della Salute, mentre l’Associazione nazionale autotrasporto viaggiatori del Piemonte ha già offerto il proprio supporto con autobus a lunga percorrenza e autisti. «Abbiamo chiesto la disponibilità dei nostri associati e nelle prossime ore sapremo con quali mezzi e in che modo organizzare la partenza», conferma la presidente Serena Lancione. Le famiglie dei piccoli potrebbero essere ospitate presso un alloggio donato dal filantropo Carlo Olmo ad uso del Regina Margherita o presso Casa Ugi. Solo negli ultimi due giorni decine di bambini già ricoverati a Leopoli sono stati portati in salvo a Varsavia in Polonia, ma all’ospedale Okhmadet di Kiev restano ancora molti pazienti in condizioni preoccupanti che sono stati trasferiti nei seminterrati per proteggersi dai bombardamenti ma hanno dovuto interrompere le cure, se non ricevere una minima somministrazione di farmaci chemioterapici, per mancanza di rifornimenti. E il terrore di medici e infermieri riguarda proprio le sempre più limitate possibilità di sopravvivenza. Nel frattempo la Regione ha chiesto anche agli altri ospedali del Piemonte la possibilità di accogliere altri ammalati in arrivo dall’Ucraina.