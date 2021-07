In fila per il buffet, se ne dicono di tutti i colori

La fila per il buffet per poco non finisce in rissa!! Guardate cosa succede durante questa festa. Ci sono alcune donne ferme, in attesa del loro turno. Due distinte signore, prima compostamente e poi con sempre minore riguardo, iniziano a dirsele di tutti i colori. Per la serie: “c’ero prima io!”. Le due, con tanto di piatti in mano, se ne dicono di tutti i colori. Poi dalle parole si passa ai fatti. Quasi vengono alle mani!!