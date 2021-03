In consiglio l’allarme per Ipb: «Una eccellenza da salvare»

In attesa del nuovo incontro di domani fra sindacati e proprietà per discutere del futuro della Ipb, il sindaco Paolo Bodoni ha convocato ieri un consiglio comunale aperto per discutere con politici e funzionari sindacali della vertenza. Per Luca Pettigiani della Fiom la situazione è ancora in stallo: «Chiediamo all’azienda l’ausilio degli ammortizzatori sociali per un anno; una scelta che potrà dare tempo utile per studiare una ricollocazione dei dipendenti o l’arrivo di una nuova proprietà che possa tenere conto delle alte competenze che essi hanno e che rischiano di essere perse per sempre».

L’eccellenza dello stabilimento è un punto toccato anche da Leonardo Marconcini della Uilm: «Occorre sottolineare come con la scomparsa dell’Ipb si perderà una delle tre aziende rimaste in Piemonte specializzate nella costruzione di stampi, “artigiani della carrozzeria” – ha proseguito Marconcini – che da oltre 50 anni hanno creato il meglio dell’automobilismo europeo». L’onorevole Jessica Costanzo ha sottolineato come occorrerà utilizzare tutti gli strumenti a disposizione, non ultimo quello che potrebbe non disperdere le competenze: una cooperativa di lavoratori.