In Commissariato per una denuncia, ma era evaso dai domiciliari: arrestato

Si è presentato in stato di ubriachezza al corpo di guardia del Commissariato Barriera Nizza per sporgere una denuncia. Dopo accertamenti, gli agenti hanno scoperto che lo stesso uomo aveva violato la misura degli arresti domiciliari: è stato quindi arrestato nuovamente.

L’IDENTIFICAZIONE

E’ accaduto la scorsa settimana a Torino. L’uomo, 48enne marocchino, si è presentato al Commissariato in piena notte, poco dopo l’una, pretendendo di entrare con intenzione di sporgere una denuncia. Una volta identificato, però, i poliziotti si sono accorti che questi era regolare sul territorio nazionale, ma con precedenti di polizia per delitti contro la persona e resistenza a pubblico ufficiale.

L’ARRESTO

Gli accertamenti svolti a suo carico fanno emergere come lo stesso avrebbe dovuto trovarsi a casa, essendo sottoposto al regime degli arresti domiciliari. Pertanto l’uomo, anziché presentare una denuncia, è stato tratto in arresto per evasione.