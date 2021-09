In coma dopo la Festa dell’Uva: otto sotto torchio dopo la rissa

Un ragazzo di 26 anni in coma in un letto di ospedale in seguito a un pestaggio, otto suoi coetanei denunciati e sotto torchio in caserma, un paese sotto shock.

Non è decisamente finita nel migliore dei modi la Festa dell’uva di Caluso, tradizionale celebrazione dell’Erbaluce giunta quest’anno alla sua 88esima edizione. Una festa durante la quale, inutile dirlo, non manca la possibilità di degustare il pregiato vino tipico, con il rischio che qualcuno alzi un po’ troppo il gomito. E proprio questo sarebbe alla base di quanto successo nella notte tra sabato e domenica, anche se le indagini dei carabinieri della compagnia di Chivasso, volte a ricostruire con precisione quanto accaduto, sono ancora in corso. In caserma, in queste ore, stanno sfilando non solo i testimoni ma anche otto giovani che sono già stati denunciati per la rissa. Ma qualcuno di loro, chi ha sferrato il colpo che ha mandato il 26enne Edoardo Signorino in coma, rischia molto di più. Ed è proprio a lui, o a loro, che vogliono arrivare i militari.

Secondo quanto è stato ricostruito finora, è successo tutto intorno all’1 di notte, quando la festa era ormai finita da un po’, in via Morteo, nel centro del paese. A fronteggiarsi due gruppi di giovani: da una parte dei canavesani, tra cui la vittima, dall’altra dei coetanei provenienti da Nichelino. Cosa abbia scatenato la rissa, oltre all’alcol, ancora non si sa: probabilmente ad accendere la miccia è bastato molto poco, uno sguardo o una battuta. Da lì è stato il caos. Il primo “contatto” è stato in via Bettoja, poi c’è stato un inseguimento fino a via Morteo, dove Signorino in realtà avrebbe cercato di riportare la calma ricevendo, in tutta risposta, uno spintone che gli avrebbe fatto battere la testa contro un muro e poi a terra, cadendo. Non è ben chiaro invece se il pestaggio sia poi proseguito anche dopo, con il ragazzo colpito mentre era inerme a terra o se i suoi aggressori si siano invece subito dati alla fuga senza infierire. I filmati di videosorveglianza hanno permesso ai carabinieri di risalire in fretta all’identità dei vari componenti dei due gruppi ma a quanto pare nessuna telecamera inquadrava il punto preciso dell’aggressione e quindi l’unica modo per risalire alla verità – ed è quello che già si è cominciato a fare – è mettere tutti sotto torchio e confrontare le varie versioni. Sperando che nel frattempo Signorino si risvegli e possa essere lui stesso a raccontare quanto accaduto.

La festa nel frattempo non è stata sospesa e si è regolarmente conclusa domenica. «Come amministrazione siamo vicini al ragazzo e alla sua famiglia spiega la sindaca, Maria Rosa Cena -. Prima della rissa tutto era tranquillo, c’era un clima di festa, ma sempre nel rispetto delle regole».