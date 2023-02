In città la stazione presidiata dai vigilantes giorno e notte

Primo passo nella direzione di una maggiore sicurezza e decoro della stazione di Pinerolo. Il Comune in seguito ai ripetuti atti vandalici avvenuti negli ultimi mesi all’interno della stessa stazione ha infatti affidato a “Sicuritalia” il servizio di chiusura e vigilanza della sala d’attesa del Movicentro e la sorveglianza h24. L’azienda si occuperà di prevenire atti vandalici e di effettuare azione di deterrenza dal 1° febbraio ha già attivato un servizio di vigilanza armata notturna per 365 giorni l’anno e diurna anche nei giorni di sabato, domenica e festivi. La sala rimarrà d’ora in poi chiusa di notte e il sabato, la domenica e nei giorni festivi.

Per motivi di sicurezza, i nuovi orari della sala d’attesa saranno quindi dal lunedì al venerdì dalle 7 alle 22,30, sabato e domenica chiusa. «Sono lieto che l’amministrazione comunale di Pinerolo abbia accolto la mia protesta. Un problema che avevo posto anche in consiglio comunale – aggiunge il consigliere comunale Dario Mongiello (Lista Civica Pinerolo Trasparente) -. Una delle mie soluzioni presentate era proprio quella di chiudere la sala d’aspetto di notte e riaprirla al mattino. Ringrazio l’assessore competente per aver accolto la mia richiesta».

La stazione di Pinerolo è da diverso tempo al centro di polemiche riguardo al livello di pulizia e decoro, ma anche sul fronte della sicurezza. È apparso evidente a ottobre 2022, quando un gruppo di minorenni provenienti da Torino era sceso dal treno e aveva scatenato una rissa con alcuni coetanei pinerolesi dentro la stazione. Un evento che era stato fermato nel giro di breve dalle forze dell’ordine, ma che ha reso evidente la necessità di maggiori controlli. «Quello che manca è un presidio della polizia- aveva commentato allora Franca Davico, della Tabaccheria Pronello all’interno della stazione -. Anni fa venivano abbastanza spesso. Ora non è sufficiente».