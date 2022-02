In cerca di cibo, coccole o libertà: ecco perché i vostri gatti miagolano

Anche se possono trasmettere messaggi diversi, i miagolii dei gatti non sono come le nostre parole e, non essendoci una corrispondenza unica tra un miagolio e un messaggio, non sempre li possiamo comprendere correttamente. I miagolii sono suoni che caratterizzano i gatti tanto che, nell’antico Egitto, con “miu” si indicava proprio questo animale. I gatti emettono tali suoni aprendo e chiudendo la bocca gradualmente per farli durare da una frazione di secondo fino anche a diversi secondi.

Le differenze

Anche se sono chiamati tutti miagolii, questi suoni non sono tutti uguali e ci sono molte varianti, anche individuali, che complicano la loro classificazione. Alcuni miagolii suonano come un “me”, altri come un “miao” o un “mraau” o un “me-e-e”, ecc. Inoltre, in alcuni casi il miagolio può iniziare o finire con altri suoni come un trillo o un grugnito. I miagolii fanno parte del repertorio naturale delle vocalizzazioni dei gatti: infatti, tutti nascono sapendo miagolare istintivamente e, in linea di principio, lo fanno in modo simile, sia che siano nati in Italia o in un’altra parte del mondo. Tuttavia, ogni gatto può imparare a introdurre alcune variazioni.

Significato

Così, con i loro miagolii, i gatti possono attirare l’attenzione della gente e comunicare alcuni bisogni specifici. Il padrone è sicuramente il più indicato per interpretare il significato di ogni miagolio, poiché in generale i miagolii sono suoni arbitrari che ogni gatto ha imparato ad emettere per comunicare con gli umani. E anche il proprietario in alcuni casi deve ricorrere agli indizi che provengono dal contesto per capire perché il suo gatto miagola: se lo fa seduto davanti a una porta chiusa vorrà uscire, se miagola guardando il sacco di cibo vorrà mangiare, ecc.

Da piccoli

A un solo giorno di vita, i gatti possono fare i loro primi miagolii se, per qualche motivo, vengono lasciati soli e separati dalla madre e dai fratelli. Sono vocalizzazioni molto acute alle quali è facile sentire alcuni miagolii di risposta emessi dalla madre. I gattini miagolano anche in altre situazioni di necessità, per esempio quando sono rimasti intrappolati sotto il corpo della madre o quando sono affamati o infreddoliti: mamma gatta è sempre il destinatario di questo gridi di aiuto.