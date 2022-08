In centro a Torino sfilano F1 e MotoGp

I bolidi della Formula 1 e le due ruote cromate che animano la MotoGp si preparano a fare bella mostra di sé sfilando in piazza San Carlo dove, dal 7 all’11 settembre, è in programma l’“Autolook Week”. In primo piano cinquanta modelli simbolo, tra i più belli di tutti i tempi rappresentativi di un’epoca tra Formula 1, MotoGp ed endurance. Fuoriserie entrate di diritto nella leggenda, iconici, per usare un aggettivo che va molto di moda. Il conto alla rovescia inizierà già a partire da questa settimana e continuerà fino a mercoledì 7 settembre quando si alzerà finalmente il sipario sulla kermesse vera e propria, abbellendo ulteriormente il salotto di Torino che si prepara a salutare il pubblico in un tripudio di bandiere e pannelli accesi a raccontare la storia dei motori in Italia.

Nato per festeggiare i cinquant’anni dell’autodromo di Monza, questo show tematico che attirerà gli occhi di tutti nelle giornate di sabato 10 e domenica 11 settembre, si inserisce all’interno dei tradizionali “Autolook Awards”, riconoscimenti dedicati alla comunicazione sportiva, la cui premiazione è prevista alle Ogr, a partire dalle 17 e sarà condotta dalla giornalista di Sky, Federica Masolin. All’evento parteciperanno vari team di Formula 1 rappresentati da costruttori, piloti e operatori dell’informazione. Il clima di festa per veri intenditori raggiungerà il suo culmine nella rievocazione storica della Torino-Stupinigi-Torino. Di contorno a tutto questo anche una mostra di arte contemporanea ad ingresso gratuito incentrata sul brivido della velocità. Torino si prepara a riprendersi il posto che le spetta di diritto, come capitale riconosciuta dell’automobile italiana. Mai come quest’anno si prospetta uno show dinamico, accompagnato dalle esposizioni “Faster” ed “Evolution”. Parallelamente al Gp di Monza che, come tradizione, si svolgerà nel secondo fine settimana di settembre, il mondo delle due e delle quattro ruote farà dunque tappa verso Torino. Si scaldano i motori e il rombo delle monoposto e delle moto si fa sempre più vicino. Dopo la recente sconfitta patita sul campo di calcio, la cittadina brianzola e il capoluogo piemontese riprendono a dialogare, unite da una passione comune, quasi un destino; superarsi fino al limite, spingendo il piede sull’acceleratore (info su: www.autolookweek.com).