In casa un hub della droga: arrestato 25enne di Bussoleno [VIDEO]

Nei giorni scorsi, a Bussoleno, i carabinieri della Compagnia di Susa hanno arrestato, in flagranza di reato, un 25enne di Bussoleno e denunciato una 22enne di Susa poiché ritenuti responsabili, in concorso tra loro, di produzione e traffico di sostanze stupefacenti. La coppia, dalla pluralità di elementi indiziari raccolti nel corso di perquisizione effettuata dopo aver fermato il ragazzo in strada in possesso di alcuni grammi di stupefacenti, è emersa come dedita alla coltivazione della cannabis e alla successiva lavorazione dei preparati psicoattivi derivati da essa, quali marijuana e hashish.

In particolare, all’interno della casa sono state trovate: