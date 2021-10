In casa più di quattro chili tra marijuana e hashish: arrestato spacciatore

Nel pomeriggio di ieri gli operatori di una Squadra Volante in servizio in zona centro hanno sottoposto a controllo un uomo in piazza Statuto, che ha esibito agli agenti un passaporto albanese con le generalità di F.R., classe 1972, senza dare alcuna ulteriore informazione circa la sua legittima permanenza in Italia e la sua attuale dimora. Questo atteggiamento ha fatto insospettire gli agenti, che hanno cheisto il supporto di una pattuglia dei “Falchi” della Squadra Mobile.

Gli operatori della Squadra Mobile, giunti sul posto, hanno riconosciuto immediatamente l’uomo, ricordando di averlo notato più volte nella zona di via Monginevro e via De Sanctis. Visto che l’uomo era in possesso di un mazzo di chiavi di un’abitazione, gli investigatori hanno deciso di procedere a una capillare verificare in quella zona, al fine di individuare la sua dimora.

Una volta individuato l’appartamento, gli agenti della Squadra Mobile hanno eseguito una perquisizione domiciliare alla ricerca di materiale illecito, scovando numerosi involucri nascosti nei mobili della cucina, contenenti sostanza stupefacente per oltre quattro chili di marijuana e 250 grammi di hashish. L’uomo è stato arrestato per detenzione di sostanza stupefacente ai fini di spaccio.