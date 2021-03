In casa cocaina purissima: 36enne nigeriano in manette, riforniva i pusher della zona [FOTO]

Gli agenti del Commissariato Barriera Milano hanno arrestato un cittadino nigeriano pregiudicato di 36 anni per produzione, traffico e detenzione di sostanze stupefacenti. Dalle indagini effettuate, si ritiene che l’uomo rifornisse diversi spacciatori della zona con cocaina “pura”.

ERA GIA’ STATO FERMATO IL MESE SCORSO

Il 36enne era già stato notato lo scorso febbraio, in occasione di un’operazione che aveva visto coinvolti due cittadini stranieri per detenzione di stupefacente. Il nigeriano era stato visto accedere all’abitazione di via Bra dove era poi stato effettuato il controllo, per poi uscirvi dopo poco tempo. Fermato, si trovava senza documenti ed è stato accompagnato presso gli uffici di Polizia. In merito alla sua presenza all’interno dello stabile lo straniero fornì spiegazioni evasive fornendo come domicilio l’indirizzo di una chiesa Evangelica. Una foto di un contatore del gas, nella disponibilità dell’uomo, però, ha portato gli operatori di polizia al reale domicilio che lo straniero aveva eluso nella logica.

IN CASA UN LABORATORIO DELLA DROGA

I poliziotti hanno quindi proceduto alla perquisizione dell’immobile: all’interno dell’appartamento, un locale di via Asinari di Bernezzo intestato ad un prestanome, l’uomo deteneva quasi 300 grammi di sostanza stupefacente, 360 euro in banconote di diverso taglio, 4 telefoni cellulari e alcuni mazzi di chiavi. La cocaina è stata trovata in diversi sacchetti, e solo una minima parte era già stata suddivisa in dosi. All’interno della cucina è stato trovato un mixer con evidenti tracce di droga, mentre in un cassetto della scrivania del soggiorno, utilizzata come piano di lavoro, sono state trovate due boccette di insetticida, con molta probabilità utilizzata per tagliare la sostanza, oltre a diverso materiale per il confezionamento, tra cui una macchina per sottovuoto, forbici, accendini e un bilancino di precisione.