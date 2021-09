In bici da Italia ‘61 alla collina: «La pista ostaggio delle buche»

Dal parco di Italia ‘61 fino in cima alla collina, attraverso le sponde del Po e corso Moncalieri. Il percorso ciclabile che costeggia il principale fiume di Torino è finito nel mirino degli appassionati delle due ruote. Molte le proteste per le cattive condizioni dell’asfalto, da tempo pieno di buche e trappole. «Bisogna stare anche attenti a dove si mettono i piedi – denuncia Marco, autore della segnalazione -. Ci sono panchine che andrebbero rimosse e in più punti si rischia di cadere per colpa delle radici affioranti. Dovrebbe essere la passeggiata più bella di Torino, ricca di animali e verde, invece è un percorso a ostacoli».

Lungo il Po

La passeggiata inizia in prossimità di via Ventimiglia. Chi percorre il sentierino che dalla passerella di Italia ‘61 conduce al Valentino, e poi in collina, si imbatte in voragini, buche più piccole e avvallamenti. Non sembra una pista nemmeno quella che dal Valentino, sponda corso Moncalieri, attraversa piazza Scevola con una pavimentazione che si adatterebbe meglio ai rally. I cartelli ci sono ma si fa davvero fatica a pensare che si tratti di un percorso ciclabile.

Corso Moncalieri

Lungo la pista di corso Moncalieri, ad esempio, in alcuni punti le radici degli alberi hanno spaccato la strada, creando buche e rigonfiamenti inaspettati. Pedalare tra i ponti Isabella e Vittorio Emanuele I è un po’ come andare sulle montagne russe. Nel tratto in questione si sono formate numerose gobbe alte decine di centimetri e crepe nell’asfalto in corrispondenza delle radici degli alberi. Queste “trappole”, durante la stagione autunnale, sono anche nascoste da un tappeto di foglie secche e i ciclisti che non prestano la massima attenzione rischiano di non vederle e di prenderle in pieno. «È un brutto percorso dove persino i ciclisti più esperti rischiano di cadere. Bisogna metterlo in sicurezza al pari delle altre piste ciclabili della città» dichiarano i cittadini. Stessa sorta per le strade collinari, vero mattatoio non solo per le bici ma anche per le sospensioni delle auto.